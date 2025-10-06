DAX24.398 +0,1%Est505.649 -0,1%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.726 +0,3%Euro1,1683 -0,4%Öl65,44 +1,7%Gold3.934 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, BVB im Fokus
Top News
IPO von Ottobock: Aktie am oberen Ende der Preisspanne erwartet IPO von Ottobock: Aktie am oberen Ende der Preisspanne erwartet
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
LUS-DAX im Fokus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

06.10.25 09:27 Uhr
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen | finanzen.net

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
200,95 EUR -1,90 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,54 EUR -0,30 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
87,74 EUR 1,18 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,20 EUR 0,18 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
35,49 EUR -0,45 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,89 EUR -0,38 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
263,80 EUR 5,20 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,90 EUR -0,11 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
559,80 EUR 7,20 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,21 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
229,55 EUR -0,25 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
48,00 EUR 0,25 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
26,85 EUR 0,23 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.323,5 PKT -45,5 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:25 Uhr Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 24.397,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.343,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.416,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.648,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der LUS-DAX 23.760,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der LUS-DAX bei 19.186,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22,21 Prozent. Bei 24.645,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 2,33 Prozent auf 263,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,34 Prozent auf 559,40 EUR), BMW (+ 1,09 Prozent auf 87,36 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 32,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,67 Prozent auf 47,96 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-1,14 Prozent auf 28,52 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 202,00 EUR), Vonovia SE (-0,63 Prozent auf 26,67 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 33,94 EUR) und Daimler Truck (-0,53 Prozent auf 35,61 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 299.046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 268,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen