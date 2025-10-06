Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

LUS-DAX im Fokus

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:25 Uhr Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 24.397,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.343,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.416,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.648,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der LUS-DAX 23.760,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der LUS-DAX bei 19.186,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22,21 Prozent. Bei 24.645,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 2,33 Prozent auf 263,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,34 Prozent auf 559,40 EUR), BMW (+ 1,09 Prozent auf 87,36 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 32,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,67 Prozent auf 47,96 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-1,14 Prozent auf 28,52 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 202,00 EUR), Vonovia SE (-0,63 Prozent auf 26,67 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 33,94 EUR) und Daimler Truck (-0,53 Prozent auf 35,61 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 299.046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 268,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net