Top News
Pony AI auf Kurs: Das Robotaxi-Unternehmen erreicht wichtiges Gewinnziel wohl bereits bis Anfang 2026 Pony AI auf Kurs: Das Robotaxi-Unternehmen erreicht wichtiges Gewinnziel wohl bereits bis Anfang 2026
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten? NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 86,65 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Goldman Sachs Group Inc.

Rheinmetall Buy

10:21 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.928,50 EUR 14,00 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.925,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
1.928,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,08%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.092,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

