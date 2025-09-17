Continental Aktie
Marktkap. 14,6 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Trennung von Aumovio auf 80 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Abspaltung der Autozuliefersparte hatte das Kursziel 100 Euro betragen. David Lesne blieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bei seiner Kaufempfehlung für den künftig stärker auf Reifen fokussierten Konzern. Er verwies auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als größeren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,24 €
|Abst. Kursziel*:
39,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,45%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
