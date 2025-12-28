DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.535 -0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

28.12.25 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Sonntagmittag | finanzen.net

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:25 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,03 Prozent auf 87.831,09 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 87.805,30 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 23,5 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um 1,06 Prozent auf 79,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 80,18 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.948,58 US-Dollar) geht es um 0,21 Prozent auf 2.942,32 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 619,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 623,09 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,871 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,873 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 452,97 US-Dollar am Vortag auf 442,67 US-Dollar nach unten (2,27 Prozent).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3715 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2205 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,2238 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2846 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2834 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,16 Prozent auf 854,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 844,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1240 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1242 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 124,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 124,62 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 12,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 12,69 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,14 Prozent auf 12,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,451 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 1,455 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

