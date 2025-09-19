DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,20 -2,1%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.172 -0,2%Euro1,1772 -0,1%Öl67,26 -0,4%Gold3.648 +0,1%
Heute im Fokus
DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück
DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus

aktualisiert 19.09.25 08:35 Uhr

Fresenius Medical Care-Aktie: Beteiligung an Value-Based-Care-Geschäft erhöht. Stabilus kündigt Sparprogramm an. Inflation in Japan im August weiter erhöht.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag stabil erwartet.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.
Der TecDAX zeigt sich vorbörslich etwas höher.

Der DAX wird am Freitag voraussichtlich mit wenig Bewegung in den Handel starten, nachdem er sich am Vortag etwas erholt hatte. Er steuert auf einen eher gemischten Wochenausklang zu. Dank der Kursgewinne vom Vortag fällt die Wochenbilanz nahezu ausgeglichen aus. Im weiteren Tagesverlauf könnten jedoch durch den großen Verfall an den Terminbörsen noch stärkere Schwankungen auftreten - auch ohne neue Nachrichten, da an solchen Tagen Kurse oft deutlich ausschlagen.

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert
18.09.25Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
17.09.25DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
16.09.25Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
15.09.25Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
12.09.25DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
