DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag stabil erwartet. Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Der TecDAX zeigt sich vorbörslich etwas höher. Der DAX wird am Freitag voraussichtlich mit wenig Bewegung in den Handel starten, nachdem er sich am Vortag etwas erholt hatte. Er steuert auf einen eher gemischten Wochenausklang zu. Dank der Kursgewinne vom Vortag fällt die Wochenbilanz nahezu ausgeglichen aus. Im weiteren Tagesverlauf könnten jedoch durch den großen Verfall an den Terminbörsen noch stärkere Schwankungen auftreten - auch ohne neue Nachrichten, da an solchen Tagen Kurse oft deutlich ausschlagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Freitag in Vorsicht üben. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich kaum. Rückenwind kommt aus den USA, wo vor allem Technologiewerte erneut gefragt waren. Marktteilnehmer führen dies auf die anhaltende Zinssenkungshoffnung nach der jüngsten Entscheidung der US-Notenbank sowie auf die Investition von NVIDIA in Intel zurück. Im Mittelpunkt des Handelstages steht der große Verfall an den Terminbörsen: Sämtliche Optionen und Futures mit September-Laufzeit laufen aus. Solche Verfalltage sorgen erfahrungsgemäß für erhöhte Volatilität. Zur Mittagszeit verfallen die Kontrakte auf große Indizes wie den DAX und den EURO STOXX, am Abend folgen die Optionen auf Einzelaktien. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zog am Donnerstag gestützt auf Zinshoffnungen an. So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Plus und baute dieses im Verlauf leicht aus. Bei 46.317,52 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 0,27 Prozent höher bei 46.142,24 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite war bereits zum Start deutlich gestiegen und behielt seine positive Tendenz anschließend bei. Er verabschiedete sich letztlich mit plus 0,94 Prozent bei 22.470,73 Zählern in den Feierabend. Zuvor hatte er bei 22.540,93 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt. Die Fed hat den Leitzins am Mittwochabend erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die US-Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zusammen. "Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte." Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen, ergänzte Molnar. Rund um die Zinsentscheidung spielte allerdings auch der politische Druck auf die Fed eine Rolle. US-Präsident Donald Trump baut den Fed-Vorstand um. Die Märkte unterschätzten daher systemische Risiken, mahnte Ökonom Eric Winograd von AllianceBernstein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



