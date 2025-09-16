DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,28 -0,1%Dow45.979 +0,5%Nas22.275 -0,3%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1850 -0,1%Öl67,81 -1,0%Gold3.659 -0,8%
Rohstoffe aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

17.09.25 20:43 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.714,08 USD 9,10 USD 0,34%
News
Baumwolle
0,66 USD -0,01 USD -0,89%
News
Bleipreis
1.953,40 USD -7,45 USD -0,38%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,00 EUR 0,40 EUR 0,44%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,08 USD -0,04 USD -1,35%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.663,69 USD -26,11 USD -0,71%
News
Haferpreis
3,21 USD 0,02 USD 0,55%
News
Heizölpreis
62,08 USD -1,06 USD -1,67%
News
Holzpreis
567,50 USD -6,50 USD -1,13%
News
Kaffeepreis
4,22 USD -0,03 USD -0,74%
News
Kakaopreis
5.089,00 GBP -16,00 GBP -0,31%
News
Kohlepreis
93,50 USD 0,15 USD 0,16%
News
Kupferpreis
10.071,40 USD 85,55 USD 0,86%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD -0,02 USD -0,90%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD 0,00 USD 0,15%
News
Maispreis
4,27 USD -0,02 USD -0,47%
News
Mastrindpreis
3,56 USD -0,03 USD -0,83%
News
Milchpreis
17,66 USD 0,06 USD 0,34%
News
Naphthapreis (European)
570,34 USD 4,08 USD 0,72%
News
Nickelpreis
15.234,00 USD -48,00 USD -0,31%
News
Ölpreis (Brent)
67,77 USD -0,72 USD -1,05%
News
Ölpreis (WTI)
63,91 USD -0,63 USD -0,98%
News
Orangensaftpreis
2,54 USD -0,14 USD -5,37%
News
Palladiumpreis
1.160,00 USD -19,50 USD -1,65%
News
Palmölpreis
4.414,00 MYR -11,00 MYR -0,25%
News
Platinpreis
1.368,50 USD -26,00 USD -1,86%
News
Rapspreis
470,50 EUR -3,25 EUR -0,69%
News
Reispreis
11,60 USD -0,15 USD -1,23%
News
Silberpreis
41,60 USD -0,97 USD -2,28%
News
Sojabohnenmehlpreis
284,00 USD -1,90 USD -0,66%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD -0,01 USD -2,68%
News
Sojabohnenpreis
10,44 USD -0,05 USD -0,48%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
192,00 EUR 0,50 EUR 0,26%
News
Zinkpreis
3.018,65 USD 40,50 USD 1,36%
News
Zinnpreis
34.626,00 USD -100,00 USD -0,29%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -2,33%
News

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,63 Prozent auf 3.666,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 3.689,80 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 42,57 US-Dollar am Vortag auf 41,65 US-Dollar nach unten (--2,16 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -1,79 Prozent auf 1.369,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.394,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.179,50 US-Dollar) geht es um -1,65 Prozent auf 1.160,00 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,77 Prozent auf 67,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 68,47 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,81 Prozent auf 64,02 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 64,52 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Baumwolle um -0,89 Prozent auf 0,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar).

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,90 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,33 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,47 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Mittwochabend nach. Um -0,83 Prozent auf 3,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -5,37 Prozent auf 2,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,69 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,66 Prozent auf 284,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 285,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -2,68 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,53 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -2,33 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,10 US-Dollar).

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 0,15 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,97 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,60 US-Dollar am Vortag auf 17,62 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,67 Prozent auf 62,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,14 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Reispreis um -1,23 Prozent auf 11,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:06 Uhr ab. Es geht -0,61 Prozent auf 570,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 572,50 US-Dollar stand.

