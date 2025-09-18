Berenberg mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

Aktuelle Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert.

Wer­bung Wer­bung

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,32 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 174.945 Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 26,6 Prozent aufwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.