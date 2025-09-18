Aktien-Tipp Mercedes-Benz: Berenberg bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,81 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 8,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 268.572 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 4,6 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 präsentieren.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
