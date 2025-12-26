DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.310 +0,4%Euro1,1772 -0,1%Öl60,73 -2,5%Gold4.533 +1,2%
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

26.12.25 22:32 Uhr
In New York standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Am Freitag beendete der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 23.593,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,138 Prozent auf 23.645,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23.613,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23.665,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.567,85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,608 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23.214,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.484,07 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 20.020,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 22,37 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 6,53 Prozent auf 4,73 USD), Lifetime Brands (+ 6,01 Prozent auf 4,06 USD), Dorel Industries (+ 5,56 Prozent auf 1,14 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2,67 Prozent auf 11,52 USD) und US Global Investors (+ 2,49 Prozent auf 2,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD), Sangamo Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,43 USD), Volvo (B) (-4,17 Prozent auf 31,05 USD), inTest (-4,13 Prozent auf 7,20 USD) und Century Casinos (-3,45 Prozent auf 1,40 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34.999.437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,893 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

