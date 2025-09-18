Zinsentscheid

Japans Verbraucherpreise sind im August zwar langsamer gestiegen, blieben aber deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BoJ).

Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel legten um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,1 Prozent im Juli, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Volkswirte hatten mit einer Teuerung in dieser Größenordnung gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Die Energiepreise sind im vergangenen Monat dank staatlicher Subventionen für Gas und Strom gesunken, während die Inflation bei Lebensmitteln stark blieb.

Bank of Japan lässt Zinsen unverändert - kündigt ETF-Verkäufe an

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins unverändert gelassen, kündigte aber an, sie werde mit dem Verkauf von Aktienbeständen beginnen, was einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung ihrer Geldpolitik darstellt. Die japanische Zentralbank beließ den Zielwert für den Tagesgeldsatz bei 0,50 Prozent und verzichtete auf eine Zinserhöhung , da sie die Auswirkungen der US-Zölle auf die Wirtschaft abschätzt und auf ein Nachlassen der innenpolitischen Unsicherheit wartet. Die Zentralbank hat die Zinsen seit ihrer letzten Anhebung im Januar auf diesem Niveau belassen.

Wer­bung Wer­bung

Gleichzeitig kündigte sie Pläne an, ihre Bestände an börsengehandelten Fonds (ETF) zu reduzieren, die sie im Rahmen ihres aggressiven geldpolitischen Lockerungsprogramms erworben hatte. Sie erklärte, dass sie jährlich etwa 330 Milliarden Yen an börsengehandelten Fonds verkaufen würde, basierend auf dem Buchwert.

Während ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan einige Zweifel an den Zollaussichten ausräumte, bleiben die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Unternehmen unklar. Japan ist es gelungen, einen niedrigeren Zollsatz auszuhandeln als die USA zuvor angedroht hatten, aber die Unternehmen sind immer noch mit einer viel größeren Belastung konfrontiert als zuvor. Das wird die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Unternehmen auf dem US-Markt verringern und ihre Gewinne schmälern.

Die Entscheidungsträger der Zentralbank wollen sehen, ob die japanischen Unternehmen ihre Investitionen und ihr Lohnwachstum unter den neuen Zöllen aufrechterhalten können. Zu den wichtigsten Indikatoren gehören die bevorstehende Tankan-Umfrage zur Unternehmensstimmung und die vierteljährliche Sitzung der BoJ-Filialleiter, bei der die regionalen Wirtschaftsbedingungen und die Dynamik des Lohnwachstums beobachtet werden.

Wer­bung Wer­bung

Ein erneuter Ausbruch politischer Instabilität im Inland könnte den geldpolitischen Kurs der BoJ erschweren. Ökonomen sagen, dass die Zentralbank möglicherweise eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen muss, wenn die neue Führung Japans zu einer dovisheren Geldpolitik übergeht.

Angesichts der anhaltenden Inflation und der steigenden Lebenshaltungskosten könnte eine neue Regierung die BoJ jedoch dazu drängen, die geldpolitischen Bedingungen locker zu halten.

Die zuvor veröffentlichten Regierungsdaten zeigten, dass die Verbraucherpreise im August insgesamt um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was deutlich über dem Ziel der Zentralbank von 2 Prozent liegt.

Ökonomen sind sich über die Aussichten uneins. Einige erwarten, dass die BoJ mit Zinserhöhungen bis zum nächsten Jahr wartet, während andere sagen, dass sie bereits im Oktober einen Schritt machen kann, wenn sie zuversichtlich ist, dass die Preise und Löhne auf dem richtigen Weg sind, um weiterhin in einem gesunden Tempo zu steigen.

Von Megumi Fujikawa

DOW JONES