DAX24.417 -0,8%Est505.924 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -4,9%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1798 -0,1%Öl67,91 -1,5%Gold4.843 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 BASF BASF11 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bank of England lässt Leitzins stabil - Signal für künftige Senkung

05.02.26 13:12 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Zwar senkte sie ihre Prognosen für Wachstum und Inflation, signalisierte aber eine erneute Senkung, sollten Anzeichen darauf hindeuten, dass sich der Lohnanstieg auf ein Tempo verlangsamt, das helfen würde, die Preise zu dämpfen.

Wer­bung

Die britische Zentralbank beließ ihren Leitzins bei 3,75 Prozent und entsprach damit der jüngsten Entscheidung der Federal Reserve. Im Dezember hatte sie die Zinsen zum sechsten Mal seit August 2024 gesenkt.

Die Fed signalisierte jedoch wenig Eile, die Zinssenkungen wieder aufzunehmen. Die britische Notenbank erklärte hingegen, ihr Leitzins werde wahrscheinlich weiter sinken. Investoren halten einen Schritt bei den Sitzungen im März oder April für möglich, aber keineswegs für sicher.

"Wenn alles gut geht, sollte es Spielraum für eine weitere Senkung in diesem Jahr geben", sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey.

Wer­bung

Die Entscheidung war erneut das Ergebnis einer knappen Abstimmung. Vier der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses wollten den Leitzins auf 3,50 Prozent senken, was der niedrigste Stand seit vier Jahren gewesen wäre. Bailey gab erneut den Ausschlag, nachdem er im Dezember eine Senkung unterstützt hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 07:12 ET (12:12 GMT)