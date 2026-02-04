DAX24.445 -0,6%Est505.936 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.593 -1,4%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,87 -1,6%Gold4.846 -2,4%
Geldpolitik

EZB lässt Leitzins bei 2,00 Prozent

05.02.26 14:14 Uhr
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht weiter gelockert.

Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn seither aber unverändert gelassen.

DOW JONES

