Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent - Knappe Entscheidung

05.02.26 13:12 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp aus. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung auf 3,50 Prozent aus. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/stk