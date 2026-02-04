DAX24.417 -0,8%Est505.924 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -4,9%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1798 -0,1%Öl67,91 -1,5%Gold4.843 -2,4%
Knappe Entscheidung

Britische Notenbank hält Leitzins stabil

05.02.26 13:45 Uhr
Die britische Notenbank hat ihren Leitzins nach einer engen Entscheidung wie erwartet stabil gehalten.

Er liege weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung mit. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp aus. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung auf 3,50 Prozent aus. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte reduziert.

Die Notenbank stellte weitere Leitzinssenkungen in Aussicht. "Wenn alles gut läuft, sollte es in diesem Jahr Spielraum für eine weitere Senkung des Leitzinses geben", kommentierte Notenbankchef Andrew Bailey.

Laut den neuen Prognosen der Notenbank dürfte die Inflation im April wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückkehren und dann für einen Großteil des Jahres 2027 darunter liegen. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei 3,4 Prozent gelegen.

Es gebe Anzeichen für ein gedämpftes Wirtschaftswachstum und eine zunehmende Flaute auf dem Arbeitsmarkt, heißt es in der Stellungnahme der Notenbank. Die Aufwärtsrisiken für die Inflation seien "weniger ausgeprägt" als zuletzt.

"Das die Zinsentscheidung begleitende Statement weist leichte Veränderungen auf, letztlich bleibt die Tür für eine Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr aber geöffnet", schreibt Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. "Auch wir gehen davon aus, dass der Zinssenkungszyklus noch nicht beendet ist."

An den Finanzmärkten wird nun eine erneute Zinssenkung im März erwartet. Das britische Pfund gab nach der Entscheidung zu allen wichtigen Währungen nach. Die Kurse britischer Staatsanleihen legten zu.

