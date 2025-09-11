Hoffen auf Investitionen

Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen.

Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende Geldpolitik und darauf, dass Tech-Werte von dieser profitieren werden. Dabei gehen sie davon aus, dass Investitionen in neue Technologien angetrieben werden. Die US-Notenbank hatte am Vorabend auch weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden.

Wer­bung Wer­bung

Aktienstrategen glauben, dass Anleger weiterhin auf steigende Kurse in Bereichen wie etwa der Künstlichen Intelligenz (KI) setzen. Laut Andrew Jackson, Leiter der Japan-Aktienstrategie bei Ortus Advisors, werden die Erkenntnisse von der US-Notenbank kaum zu Gewinnmitnahmen führen, auch wenn Indizes wie der NASDAQ 100 auf Rekordniveau liegen.

In den USA steuert der technologielastige US-Index am Donnerstag auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent zu. Der NASDAQ-Index würde damit einen Rücksetzer vom Vortag wieder ausgleichen, ihm winkt ein erneuter Rekord. Die Indikationen liegt über den 24.343 Punkten vom Dienstag. Im vorbörslichen US-Handel werden die Anteile des KI-Riesen NVIDIA zuletzt 2,59 Prozent höher bei 174,70 US-Dollar gehandelt.

In Europa war der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology mit zeitweise mehr als zwei Prozent Plus der Spitzenreiter. Unter den europäischen Einzelwerten setzen die SAP-Aktien ihre Erholung von ihrer jüngsten Talfahrt mit plus 4,39 Prozent auf 227,25 Euro fort. Im Chipbereich steigen Infineon um 3,74 Prozent auf 33,87 Euro, die Titel des Chipausrüster AIXTRON um 7,99 Prozent auf 13,78 Euro und SUSS MicroTec gewinnen 6,26 Prozent auf 29,52 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Derweil geht es für die ASML-Aktie an der EURONEXT um deutliche 7,78 Prozent auf 789,30 Euro hoch.

Am deutlichsten steigen aber die Titel des Waferherstellers Siltronic um 10,83 Prozent auf 44,82 Euro. Hier hatte sich zuletzt Fantasie breit gemacht, dass KI-bezogene Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben wird. Sie dehnten ihre rasante Erholung auf einen fünften Handelstag aus und sprangen über die 200-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist.

/tih/mf/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)