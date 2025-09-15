DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Neurovaskuläre Eingriffe

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

17.09.25 15:57 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie leichter: Partnerschaft mit Stryker bei Robotersystem | finanzen.net

Siemens Healthineers will ein Robotersystem für die Behandlung von Schlaganfällen und Aneurysmen gemeinsam mit dem US-Medizintechnologieunternehmen Stryker entwickeln.

Dazu wurde jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen heißt. Ziel sei ein Robotersystem, mit dem ein umfassendes Spektrum an ausgewählten und notfallmäßigen neurovaskulären Eingriffen vorgenommen werden könne, hieß es.

Beide Seiten wollten ein "Ökosystem aus Bildführung, Robotik und Implantaten... schaffen", sagte der für den Geschäftsbereich Advanced Therapies bei Siemens zuständige Leiter Carsten Bertram. Der klinische Nutzen des Systems soll anschließend von Ärzten erprobt werden.

Vor sechs Jahren hatte Siemens Healthineers die Präzisionsroboter-Plattform des US-Unternehmens Corindus erworben. Deren Einsatz bei konventionellen Herzkathetern war aber von Ärzten im klinischen Alltag nicht angenommen worden, so dass das Medizintechnikunternehmen das Projekt eingestampft hat.

DOW JONES

In eigener Sache

