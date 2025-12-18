DAX23.968 ±0,0%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1720 -0,2%Öl60,00 -1,1%Gold4.326 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion
Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

ROUNDUP: Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Schiff in Rostow

18.12.25 08:32 Uhr

ROSTOW AM DON (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Schiff im Hafen der südrussischen Stadt Rostow am Don sind nach russischen Angaben zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht bei Telegram mit. Er sprach allgemein von einem Frachtschiff, das beschädigt worden sei. Der Telegram-Kanal Exilenova identifizierte das Schiff als einen Frachter, der zum Öltanker umgebaut worden sei.

Wer­bung

Auch der Bürgermeister der Stadt, Alexander Skrjabin, sprach auf seinem Telegram-Kanal von Opfern. Ein Brand werde gelöscht. Öl sei nicht ausgetreten. Ferner sei ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus im Westen der Stadt beschädigt worden.

Russische Angriffe auf ukrainische Städte

Parallel dazu beschoss auch Russlands Militär das Nachbarland. In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja seien bei einem russischen Angriff in der Nacht mindestens 32 Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit.

Zuvor war berichtet worden, dass fünf Kinder unter den Verletzten seien. Russland habe mit Fliegerbomben angegriffen und dabei auch Hochhäuser, eine Schule und ein Unternehmen getroffen, meldete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Ebenfalls getroffen wurde die Großstadt Tscherkassy in der Zentralukraine.

Wer­bung

Die Angaben beider Kriegsparteien ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Im Rahmen der Kampfhandlungen überziehen sich beide Kriegsparteien mit Drohnenangriffen. Das Ausmaß der Schäden und die Opferzahlen sind in der Ukraine aber ungleich größer./hme/DP/stk