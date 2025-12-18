Deutsches Gastgewerbe verzeichnet Umsatzplus im Oktober

DOW JONES--Das deutsche Gastgewerbe hat im Oktober ein Umsatzplus verzeichnet. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stiegen die Erlöse kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat real um 2,2 Prozent und nominal um 2,1 Prozent. Damit erholte sich die Branche von dem Rückgang im September, der real bei minus 1,7 Prozent gelegen hatte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober sank der reale Umsatz zwar um 0,9 Prozent, stieg jedoch nominal um 2,4 Prozent an.

Besonders kräftig fielen die Zuwächse bei den Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen aus, die im Vergleich zum September ein reales Plus von 6,3 Prozent und ein nominales Plus von 5,1 Prozent verbuchten. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat Oktober lag der Umsatz real um 1,5 Prozent und nominal um 4,9 Prozent höher.

In der Gastronomie verlief die Entwicklung dagegen moderater: Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vormonat real um 0,2 Prozent und nominal um 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete die Gastronomie jedoch einen realen Rückgang von 2,3 Prozent, während der Umsatz nominal um 1,0 Prozent zunahm.

