Biogen-Aktie fester: Medikament gegen Wochenbettdepression in der EU zugelassen

17.09.25 15:40 Uhr
NASDAQ-Wert Biogen-Aktie fester: Medikament gegen Wochenbettdepression erhält EU-Marktzulassung | finanzen.net

Frauen mit Wochenbettdepression haben in der EU künftig Zugang zu einem neuen Medikament.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Biogen Inc
121,30 EUR -0,20 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Europäische Kommission hat Zuranolon vom US-Konzern Biogen die EU-weite Marktzulassung erteilt, wie die Behörde mitteilte. Allerdings gibt es eine große Einschränkung: Das Mittel wird nicht für die Stillzeit empfohlen und sollte auch nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.

Wochenbettdepression - auch Postpartale Depression (PPD) genannt - äußert sich laut Kommission etwa durch anhaltende Traurigkeit, Angst, Erschöpfung und Schwierigkeiten im Alltag. Die Krankheit könne schwerwiegend und langanhaltend sein und sowohl Mutter als auch Kind belasten.

Bislang habe es keine für diese spezifische Erkrankung zugelassenen Behandlungen gegeben, so die EU-Kommission. Ein Vorteil von Zuranolon liegt nach Angaben der Kommission darin, dass es bereits nach zwei Wochen Behandlung depressive Symptome reduzieren kann.

Die Zulassung basiert auf der positiven wissenschaftlichen Bewertung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Das Medikament ist verschreibungspflichtig und kann Nebenwirkungen haben.

Die an der NASDAQ gelistete Biogen-Aktie gewinnt zwischenzeitlich 1,65 Prozent auf 146,04 Dollar.

/mjm/DP/men

BRÜSSEL (dpa-AFX)

mehr Analysen