Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagmittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,24 Prozent höher bei 3.653,12 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.644,36 US-Dollar.
Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,91 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 42,21 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 41,83 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,25 Prozent auf 1.384,50 US-Dollar, nach 1.388,00 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -0,90 Prozent auf 1.160,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.170,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,44 Prozent auf 67,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 67,44 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:14 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -0,50 Prozent auf 63,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,57 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,81 US-Dollar) geht es um -10,85 Prozent auf 3,76 US-Dollar nach unten.
Zudem gewinnt der Kakaopreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,36 Prozent auf 5.033,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 5.014,00 Britische Pfund.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,24 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 4,25 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,19 Prozent auf 10,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,38 US-Dollar stand.
Nach 283,00 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag um 0,39 Prozent auf 284,90 US-Dollar gestiegen.
Nach 0,51 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagmittag um -0,65 Prozent auf 0,50 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit geht es für den Weizenpreis bergab. Um 12:56 Uhr steht ein Minus von -0,39 Prozent auf 191,50 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Weizenpreis noch bei 192,25 Euro.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,43 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,15 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,92 Prozent auf 2,91 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich der Rapspreis seitwärts. Um 12:58 Uhr wurde ein Preis von 475,25 Euro festgestellt. Noch am Vortag lag der Rapspreis bei 475,75 Euro.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,85 Prozent auf 61,29 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 61,82 US-Dollar.
