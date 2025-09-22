DAX aktuell

Nach der kräftigen Erholung am Vortag machte der deutsche Leitindex am Freitag keine allzu großen Sprünge. Im Blick stand dabei der Hexensabbat.

Der DAX begann den Freitagshandel 0,21 Prozent höher bei 23.723,34 Punkten. Im weiteren Verlauf legte er zeitweise etwas zu, rutschte dann ins Minus und gab letztlich 0,15 Prozent auf 23.639,41 Punkte nach.

Wer­bung Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

September-Verfallstag

Dank der Gewinne vom Donnerstag zeigt sich die Wochenbilanz nahezu ausgeglichen.

Der Verfallstag an den Terminbörsen sorgte für keine großen Schwankungen. "Der September-Verfall gehört zu den großen vier Verfallterminen im Jahr", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An solchen Tagen können Aktienkurse und Indizes deutlich ausschlagen, ohne dass neue Nachrichten vorliegen, da viele Anleger ihre Derivatepositionen glattstellen.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires