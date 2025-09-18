DHL-Aktie schüttelt Verluste ab: FedEx und Analystenabstufung belasten nur kurzzeitig
Bei der DHL Group mussten die Anleger am Freitag durchwachsene Nachrichten vom Konkurrenten FedEx und eine Analystenabstufung verarbeiten.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel notierten die Titel zeitweise 1,73 Prozent im Minus bei 37,47 Euro. Mittlerweile notiert das Papier jedoch unverändert bei 38,13 Euro.
FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Expertin Alexia Dogani von JPMorgan zog aber den Schluss, dass die Entwicklung im internationalen Express-Geschäft das schwache Marktumfeld in diesem Bereich bestätige. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL.
Experte Andy Chu von der Deutschen Bank stufte die DHL-Aktie vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheit auf "Hold" ab. Die Marktlage werde dem deutschen Logistiker nicht helfen, glaubt er. Seiner Einschätzung nach ist die bisherige Prognose für das laufende Jahr zu optimistisch.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Deutsche Post, AIF
