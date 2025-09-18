DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Im Abwärtssog

DHL-Aktie schüttelt Verluste ab: FedEx und Analystenabstufung belasten nur kurzzeitig

19.09.25 10:33 Uhr
DHL-Aktie schließt an Nulllinie ab: FedEx & Analysten nur zeitweise ziehen runter | finanzen.net

Bei der DHL Group mussten die Anleger am Freitag durchwachsene Nachrichten vom Konkurrenten FedEx und eine Analystenabstufung verarbeiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,94 EUR -0,27 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel notierten die Titel zeitweise 1,73 Prozent im Minus bei 37,47 Euro. Mittlerweile notiert das Papier jedoch unverändert bei 38,13 Euro.

FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Expertin Alexia Dogani von JPMorgan zog aber den Schluss, dass die Entwicklung im internationalen Express-Geschäft das schwache Marktumfeld in diesem Bereich bestätige. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL.

Experte Andy Chu von der Deutschen Bank stufte die DHL-Aktie vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheit auf "Hold" ab. Die Marktlage werde dem deutschen Logistiker nicht helfen, glaubt er. Seiner Einschätzung nach ist die bisherige Prognose für das laufende Jahr zu optimistisch.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
09:36DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
