Im Abwärtssog

Bei der DHL Group mussten die Anleger am Freitag durchwachsene Nachrichten vom Konkurrenten FedEx und eine Analystenabstufung verarbeiten.

Im XETRA-Handel notierten die Titel zeitweise 1,73 Prozent im Minus bei 37,47 Euro. Mittlerweile notiert das Papier jedoch unverändert bei 38,13 Euro.

Wer­bung Wer­bung

FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Expertin Alexia Dogani von JPMorgan zog aber den Schluss, dass die Entwicklung im internationalen Express-Geschäft das schwache Marktumfeld in diesem Bereich bestätige. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL.

Experte Andy Chu von der Deutschen Bank stufte die DHL-Aktie vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheit auf "Hold" ab. Die Marktlage werde dem deutschen Logistiker nicht helfen, glaubt er. Seiner Einschätzung nach ist die bisherige Prognose für das laufende Jahr zu optimistisch.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)