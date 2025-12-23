EUREX/Bund-Future im Verlauf höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Vormittagsverlauf höher. Der März-Kontrakt steigt um 24 Ticks auf 127,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,28 Prozent und das Tagestief bei 127,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 31.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 116 Prozent. Der Datenkalender ist nahezu leer, von dieser Seite sind kaum Impulse zu erwarten.

Am Morgen wurden bereits die Importpreise in Deutschland für November veröffentlicht, die aber zunächst keinen Impuls liefern. Der Index der Einfuhrpreise stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,9 Prozent registriert. Damit deuten die Daten auf einen moderaten Inflationsdruck hin.

