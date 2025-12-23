DAX24.307 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,5%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,08 +0,1%Gold4.487 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- US-Zulassung für Wegovy-Tabletten treibt Novo Nordisk-Aktie -- Alphabet will Intersect kaufen -- Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, AlzChem im Fokus
Top News
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Kuka

23.12.25 08:53 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Kuka will auf betriebsbedingte Kündigungen am Stammsitz in Augsburg verzichten - dafür müssen Mitarbeiter Einschnitte hinnehmen. Darauf einigte sich das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat.

Wer­bung

"Einzelne tarifliche Gehaltserhöhungen sowie Sonderzahlungen" sollen verschoben oder ausgesetzt werden, teilte Kuka mit. Dafür soll es bis Juli 2029 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. So sollen dann auch nötige Investitionen möglich werden.

Einschnitte für die Beschäftigten

"Uns ist bewusst, dass die Einschnitte für die Beschäftigten durch die Verschiebung und den Wegfall tariflicher Leistungen spürbar sind", sagte Carola Leitmeir, die die Verhandlungen für den Kuka Betriebsrat geleitet hat. "Dennoch ist diese Vereinbarung ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Augsburg. Es ist uns damit gelungen, den Personalabbau zu begrenzen."

Im November hatte das Unternehmen mitgeteilt, mehr Jobs abzubauen als geplant und insgesamt 560 statt 400 Vollzeitstellen streichen zu wollen.

Wer­bung

Ein Unternehmenssprecher begründete den Schritt damals mit einer weiterhin verschärften Marktlage im Bereich der Industrieroboter. In diesem Jahr fehlten Kuka neue Aufträge im Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Kuka ist zu einem großen Teil von Bestellungen aus der Automobilindustrie abhängig. Insgesamt hat Kuka etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augsburg./bsj/DP/jha