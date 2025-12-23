Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt im Oktober deutlich

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Oktober saison- und kalenderbereinigt um 11,8 Prozent gegenüber dem September gefallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vormonat aufgrund von Großaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden war, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Auftragseingang nahm im Vormonatsvergleich im Hochbau um 5,8 Prozent und im Tiefbau um 16,9 Prozent ab.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von August bis Oktober um 3,5 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Jahresvergleich lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 2,4 Prozent höher.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Oktober um 4,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,0 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. In den ersten zehn Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 1,8 Prozent und nominal um 4,3 Prozent.

