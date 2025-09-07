DAX23.656 -0,1%ESt505.469 +0,2%Top 10 Crypto16,28 -1,6%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.118 -0,2%Euro1,1759 -0,2%Öl67,03 -0,7%Gold3.658 +0,4%
Aktie bewertet

Porsche-Analyse: Berenberg bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse

19.09.25 11:49 Uhr
Porsche-Analyse: Berenberg bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse

Das Porsche-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,75 EUR -0,33 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 129.213 Porsche-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 21,2 Prozent ein. Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
11:46Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

