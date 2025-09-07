Porsche-Analyse: Berenberg bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Das Porsche-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil unterzogen.
Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie verlor um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 129.213 Porsche-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 21,2 Prozent ein. Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
