Trump-Zölle

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

08.09.25 11:21 Uhr
Porsche-Aktie dreht ins Minus: Warum die USA außen vor bleiben | finanzen.net

Einer Autoproduktion in den USA hat der deutsche Sportwagenbauer Porsche vorerst eine Absage erteilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,76 EUR -0,36 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
102,20 EUR 1,80 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Trotz der durch die US-Zölle gestiegenen Exportkosten sei Porsche mit der aktuellen Herkunft der Fahrzeuge sehr zufrieden, sagte Nordamerika-Chef Timo Resch dem "Handelsblatt". "Deswegen gibt es keine unmittelbaren oder konkreten Pläne, in eine lokale Produktion einzusteigen."

Angesprochen auf andere Optionen, etwa eine Produktion in einem bestehenden Werk einer Volkswagen-Tochter oder eine reine Endmontage fertiger Teile in den USA, sagte Resch: "Für beides gibt es bei Porsche aus unserer Sicht keine konkreten Pläne und keinen unmittelbaren Bedarf." Das liege auch daran, dass die Stückzahlen bei Porsche deutlich niedriger seien als etwa bei Audi. "Auch daher ergibt eine lokale Fertigung aus Kostensicht nach aktuellem Stand keinen Sinn."

Warum überhaupt in den USA produzieren?

Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Zölle für Autoimporte machen den Verkauf deutscher Autos in den USA für die Hersteller deutlich teurer. Noch gilt ein veralteter Zollsatz von 27,5 Prozent. Er soll aber rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent sinken - immer noch mehr als vor dem Handelskonflikt. Wie teuer die Zölle den Autobauer kommen, sagte Resch nicht, aber es handele "sich um einen signifikanten Betrag".

Branchenexperten rechnen mittelfristig mit Produktionsverlagerungen von deutschen Auto-Herstellern in Richtung USA.

Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von Porsche nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,77 Prozent nach unten auf 43,72 Euro.

/juc/DP/mis

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: ben smith / Shutterstock.com, Max Earey / Shutterstock.com

mehr Analysen