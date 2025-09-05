DAX23.699 +0,4%ESt505.342 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.556 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,88 +1,8%Gold3.620 +0,9%
Pharmariese unter Druck

Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen

08.09.25 13:27 Uhr
Kursrückgang bei Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort: Neuer CEO will Vertrauen zurückgewinnen | finanzen.net

Der Abwärtstrend bei Novo Nordisk setzt sich auch am heutigen Montag fort. Der neue CEO steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
46,38 EUR -0,81 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Novo Nordisk-Aktie mit tiefroter Bilanz auf Jahressicht
• Neuer CEO setzt auf Kostenreduktionen und Effizienzsteigerungen
• Novo Nordisk startet gemeinsam mit Novonesis neues Forschungsprogramm

Wer­bung

Gewinnwarnung lastet weiterhin auf dem Kurs

Die Novo Nordisk-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Die Titel stehen in Dänemark weiterhin unter Druck, nachdem der Pharmariese Ende Juli seine Jahresprognose drastisch senken musste. Trotz des anhaltenden Wachstums bei den Blockbuster-Medikamenten Wegovy und Ozempic - die als Abnehm- und Diabetespräparate weltweit für Aufsehen sorgen - konnten die jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten zwar leicht übertreffen, aber nicht genug, um das verlorene Vertrauen wiederherzustellen.

Seit Jahresbeginn musste Novo Nordisk bereits mehr als 44 Prozent an Wert einbüßen, im heutigen Handel verliert die Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 0,87 Prozent auf 346,95 Kronen.

Wer­bung

Führungswechsel in turbulenten Zeiten

Seit Anfang August dieses Jahres steht Novo Nordisk unter neuer Führung. Maziar Mike Doustdar hat in einer besonders herausfordernden Phase die CEO-Position übernommen. Er muss nun beweisen, dass er das Unternehmen wieder auf Kurs bringen kann. Als direkte Reaktion auf die verschlechterten Wachstumsaussichten hat das Management bereits Kostenreduktionen und Effizienzprogramme angekündigt, die das operative Geschäft stabilisieren und die Rentabilität verbessern sollen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese Maßnahmen greifen und das Vertrauen der Märkte zurückgewonnen werden kann.

Hoffnungsträger CagriSema und neue Anwendungsgebiete

Ein wichtiger Termin für Novo Nordisk und seine Investoren steht Mitte September an: Auf dem Europäischen Diabeteskongress will das Unternehmen mit neuen Studiendaten punkten. Besonders im Fokus steht dabei die Kombinationstherapie CagriSema, von der sich das Unternehmen positive Impulse erhofft. Auch die Erforschung neuer Einsatzgebiete für das Erfolgsmedikament Ozempic könnte für frischen Wind sorgen. Besonders vielversprechend erscheinen Studien zur Wirksamkeit bei Alzheimer und Demenz. Analysten schätzen, dass erfolgreiche Studienergebnisse in diesem Bereich einen zusätzlichen Jahresumsatz von bis zu 15 Milliarden US-Dollar generieren könnten - eine beachtliche Summe, die das Wachstum wieder ankurbeln würde.

Neue Schwerpunkte?

Jüngst hat Novo Nordisk darüber hinaus eine Partnerschaft mit Novonesis angekündigt. In diesem Rahmen untersuchen die Unternehmen den Einfluss des Darmmikrobioms auf die Stoffwechselgesundheit. Geplant sind synbiotische Nahrungsergänzungen aus Pro- und Präbiotika, die Blutzucker- und Cholesterinwerte positiv beeinflussen sollen, wie etwa MT Newswires berichtet.

Wer­bung

Die Partnerschaft mit Novonesis markiert einen Wendepunkt: Statt nur bestehende Erkrankungen zu behandeln, setzt Novo Nordisk auf präventive Ansätze, die das Potenzial haben, neue Marktsegmente zu erschließen. Angesichts der steigenden Zahl metabolischer Erkrankungen weltweit könnte diese Strategie mittelfristig Umsatz und Marktposition stärken, während der neue CEO gleichzeitig die operative Basis festigt.

Entscheidende Zeiten für die Zukunft des Pharmariesen

Die kommenden Wochen und Monate werden für Novo Nordisk und seine Aktionäre richtungsweisend sein. Neben den neuen Studiendaten werden auch die nächsten im November anstehenden Quartalszahlen mit Spannung erwartet. Sie werden zeigen, ob die eingeleiteten Maßnahmen greifen und ob das Unternehmen seine korrigierte Prognose einhalten kann. Der neue CEO steht unter erheblichem Druck, die Wachstumsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben und die Marktführerschaft im lukrativen GLP-1-Bereich zu behaupten. Sollten die Studiendaten zu CagriSema und die potenziellen neuen Anwendungsgebiete von Ozempic überzeugen, könnte dies den Wendepunkt für die derzeit angeschlagene Aktie markieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

mehr Analysen