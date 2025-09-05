DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield wird in den renommierten S&P/ASX 200 Index aufsteigen, was zu einem deutlichen Kursanstieg führte.
Aufstieg in die erste Liga
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Zum 22. September wird er in den prestigeträchtigen S&P/ASX 200 Index aufgenommen. Diese Aufnahme ist ein Indikator für das wachsende Vertrauen in das Unternehmen und seine Technologie. Analysten sehen darin einen großen Schritt, der das Unternehmen auf die nächste Stufe hebt.
Finanzielle Erfolge
Im ersten Halbjahr 2025 konnte DroneShield einen Umsatz von 72,3 Millionen AUD erzielen, was einem Anstieg von stolzen 210 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Erstmals wurde ein Gewinn von 2,1 Millionen AUD erzielt, was die Rentabilität des Unternehmens unterstreicht.
Ausblick und Marktposition
Mit einer beeindruckenden Projektpipeline im Wert von 2,4 Milliarden AUD ist DroneShield gut positioniert, um von der zunehmenden Nachfrage nach Drohnenabwehrtechnologien zu profitieren. Die Aufnahme in den S&P/ASX 200 Index dürfte dem Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit und Zugang zu Kapital verschaffen, was weiteres Wachstum ermöglichen könnte.
DroneShield-Aktie springt hoch
Auch Anleger feierten den Erfolg von DroneShield: In Sydney ging es im heutigen Geschäft schlussendlich um 5,28 Prozent nach oben auf 3,19 AUD.
Redaktion finanzen.net
