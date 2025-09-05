DAX23.755 +0,7%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,87 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aufstieg in die Königsklasse

DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200

08.09.25 12:11 Uhr
Anleger greifen bei DroneShield-Aktie zu: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt an | finanzen.net

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield wird in den renommierten S&P/ASX 200 Index aufsteigen, was zu einem deutlichen Kursanstieg führte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,85 EUR 0,16 EUR 9,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P ASX 200
7.051,0 PKT -40,0 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

• DroneShield wird in S&P/ASX 200 Index aufgenommen
• Finanzielle Performance überzeugt
• DroneShield-Aktie mit starkem Kurszuwachs

Wer­bung

Aufstieg in die erste Liga

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Zum 22. September wird er in den prestigeträchtigen S&P/ASX 200 Index aufgenommen. Diese Aufnahme ist ein Indikator für das wachsende Vertrauen in das Unternehmen und seine Technologie. Analysten sehen darin einen großen Schritt, der das Unternehmen auf die nächste Stufe hebt.

Finanzielle Erfolge

Im ersten Halbjahr 2025 konnte DroneShield einen Umsatz von 72,3 Millionen AUD erzielen, was einem Anstieg von stolzen 210 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Erstmals wurde ein Gewinn von 2,1 Millionen AUD erzielt, was die Rentabilität des Unternehmens unterstreicht.

Ausblick und Marktposition

Mit einer beeindruckenden Projektpipeline im Wert von 2,4 Milliarden AUD ist DroneShield gut positioniert, um von der zunehmenden Nachfrage nach Drohnenabwehrtechnologien zu profitieren. Die Aufnahme in den S&P/ASX 200 Index dürfte dem Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit und Zugang zu Kapital verschaffen, was weiteres Wachstum ermöglichen könnte.

Wer­bung

DroneShield-Aktie springt hoch

Auch Anleger feierten den Erfolg von DroneShield: In Sydney ging es im heutigen Geschäft schlussendlich um 5,28 Prozent nach oben auf 3,19 AUD.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung