DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,26 -0,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.773 -0,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,66 +1,5%Gold3.602 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Billionen-Vision

Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet

08.09.25 08:47 Uhr
Mega-Aktienpaket für Elon Musk: Wie der Billionen-Deal die Zukunft der NASDAQ-Aktie Tesla prägen könnte | finanzen.net

Tesla will CEO Elon Musk langfristig binden. Die Bedingungen: astronomische Unternehmensziele. So reagieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
301,90 EUR 3,90 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Elon Musk soll Aktienpaket im Wert von bis zu 1 Billion US-Dollar erhalten
• Analysten betonen, dass der Aufwärtstrend des Aktienkurses nur durch Erfolg in Robotik und AI gerechtfertigt ist
• Skepsis wegen impliziter Verwässerung, Reichweite der Vorgaben und Governance-Risiken bleibt hoch

Wer­bung

Ein astronomisches Billionen-Angebot von Tesla an Musk

Tesla hat der US-Börsenaufsicht ein Abkommen vorgelegt, das Elon Musk über zehn Jahre hinweg mit Aktien im Wert von bis zu rund einer Billion US-Dollar vergüten könnte. Insgesamt geht es um rund 423 Millionen Aktien des E-Autobauers, die in mehreren Tranchen freigeschaltet werden, wenn Musk sowohl Markt- als auch operative Zielmarken erfüllt.

Der Tesla-Chef müsste die Marktkapitalisierung von aktuell etwa einer Billion auf bis zu 8,5 Billionen Dollar steigern, den Fahrzeugabsatz auf insgesamt 20 Millionen erhöhen, 1 Million Robotaxis und 1 Million humanoide Roboter liefern sowie ein konsolidiertes EBITDA von 400 Milliarden Dollar erreichen. Zudem muss er weitere rund 10 Jahre im Unternehmen bleiben.

Analystenmeinungen zu Tesla - Vision oder Größenwahn?

Robyn Denholm, Aufsichtsratschefin bei Tesla, betonte, der Plan sei wichtig, um Musk "motiviert und fokussiert zu halten, damit er für das Unternehmen liefert". Auch Marktexperten erkennen das strategische Kalkül: Ein Verbleib Musks gilt als entscheidend, um Teslas ambitionierte KI- und Robotik-Offensive weiterzuführen. Wie ein Wedbush-Analyst bemerkte, stärke das Paket die Stabilität des Chefs für die kommenden Jahre. Analyst Adam Sarhan von 50 Park Investments merkte daneben an: "Während mutige, leistungsbezogene Vergütungen nichts Neues sind, setzt der schiere Umfang hier einen neuen Maßstab für CEO-Anreize". Andere Fachleute mahnen jedoch: Eine derart aggressive Verwässerungsethik und Zielsetzung könnte die Unternehmensbewertung und Aktionärsinteressen gefährden. "Herr Musk hat in der Vergangenheit beunruhigend oft gezeigt, dass er sich leicht auf andere Wege ablenken lässt, die einem Unternehmen wie Tesla nicht unbedingt direkt zugutekommen", zitiert Reuters Peter Anderson, Gründer von Anderson Capital Management.

Wer­bung

Governance und gesellschaftliche Reaktionen

Der Vorschlag trifft auf Widerstand - Gewerkschaften und öffentliche Institutionen kritisieren den Deal als überzogen. Sie fordern bessere Mittelverwendung, etwa in Forschung oder Firmenführung, wie Reuters erklärt. Auch in der Öffentlichkeit wächst die Skepsis, insbesondere angesichts rechtlicher Auseinandersetzungen um frühere Pakete sowie Musks politischer Einmischung, die bereits zu Boykottkampagnen geführt hat.

Tesla-Aktie profitiert

Anleger an der Börse reagierten jedoch zunächst positiv auf die Nachrichten: Am Freitag stiegen die Tesla-Papiere an der NASDAQ bis Handelsende um 3,64 Prozent an auf 350,84 US-Dollar. Nachbörslich ging es dann allerdings wieder leicht um 0,41 Prozent runter auf 349,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, kovop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen