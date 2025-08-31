DAX23.617 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,54 +1,3%Dow46.099 +0,2%Nas22.508 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Fortgeschrittene Gespräche

NORMA-Aktie schnellt nach Bericht über Spartenverkauf hoch

18.09.25 16:44 Uhr
NORMA-Aktie von Bericht über Spartenverkauf beflügelt | finanzen.net

Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von NORMA hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
17,00 EUR -0,16 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDAX um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit Juni 2024 und standen zuletzt noch 3,40 Prozent bei 17,62 Euro im Plus. Damit bauten sie ihre Kursgewinne im laufenden Jahr auf fast 19 Prozent aus.

Wer­bung

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich NORMA in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) befinde. Demnach werde die Sparte für Be- und Entwässerung mit 850 Millionen Euro bewertet, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen. Eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. NORMA hatte die Sparte im November vergangenen Jahres zum Verkauf gestellt.

NORMA bestätigt Angebote für Wassermanagement-Geschäft

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat verbindliche Kaufangebote zur Übernahme seines Wassermanagement-Geschäfts erhalten. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Maintal. Norma befinde sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen, nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen seien noch nicht zu einem Abschluss gekommen, hieß es. Mit Abschluss der Verhandlungen werde die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Gespräche berichtet. NORMA arbeitet derzeit an einem strategischen Umbau und hat das Geschäft zum Verkauf gestellt.

Wer­bung

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Norma Group

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
12.08.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
12.08.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.08.2025NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
12.08.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
12.08.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
21.07.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
11.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen