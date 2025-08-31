NORMA-Aktie schnellt nach Bericht über Spartenverkauf hoch
Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von NORMA hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDAX um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit Juni 2024 und standen zuletzt noch 3,40 Prozent bei 17,62 Euro im Plus. Damit bauten sie ihre Kursgewinne im laufenden Jahr auf fast 19 Prozent aus.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich NORMA in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) befinde. Demnach werde die Sparte für Be- und Entwässerung mit 850 Millionen Euro bewertet, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen. Eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. NORMA hatte die Sparte im November vergangenen Jahres zum Verkauf gestellt.
NORMA bestätigt Angebote für Wassermanagement-Geschäft
Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat verbindliche Kaufangebote zur Übernahme seines Wassermanagement-Geschäfts erhalten. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Maintal. Norma befinde sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen, nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen seien noch nicht zu einem Abschluss gekommen, hieß es. Mit Abschluss der Verhandlungen werde die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Gespräche berichtet. NORMA arbeitet derzeit an einem strategischen Umbau und hat das Geschäft zum Verkauf gestellt.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
