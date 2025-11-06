NORMA Group Aktie
Marktkap. 407,2 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Autozulieferers basiere auf einem geringeren Nettoerlös aus der Veräußerung der Wassermanagement-Sparte sowie auf seinen reduzierten Prognosen das fortgeführte Geschäft, schrieb Marc-Rene Tonn in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,16 €
|Abst. Kursziel*:
51,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,98%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
