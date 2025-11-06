DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
NORMA Group Aktie

13,16 EUR +0,26 EUR +2,02 %
STU
Marktkap. 407,2 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

Warburg Research

NORMA Group SE Buy

12:01 Uhr
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Autozulieferers basiere auf einem geringeren Nettoerlös aus der Veräußerung der Wassermanagement-Sparte sowie auf seinen reduzierten Prognosen das fortgeführte Geschäft, schrieb Marc-Rene Tonn in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,16 €		 Abst. Kursziel*:
51,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,98%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

12:01 NORMA Group Buy Warburg Research
05.11.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
05.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
05.11.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
mehr Analysen

