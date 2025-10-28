DAX24.281 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
NORMA-Aktie fällt: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert

28.10.25 09:34 Uhr
NORMA-Aktie niedriger: Norma bestätigt Prognose trotz Wertberichtigung | finanzen.net

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat seine Ziele trotz eines aufgetretenen Wertberichtigungsbedarfs bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
14,52 EUR -0,10 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Geschäftsjahr 2025 sei von der Maßnahme nicht betroffen und gelte unverändert, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit.

Aufgrund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests sei ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA von insgesamt rund 50 Millionen Euro identifiziert worden, hieß es. Dieser sei im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen dort für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf werde sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führe aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.

Die Zahlen zum dritten Quartal will NORMA am 04. November veröffentlichen. Der Aktienkurs von NORMA fällt via XETRA zeitweise 0,94 Prozent auf 14,74 Euro.

/he/ck

MAINTAL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Wolfilser / Shutterstock.com

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
21.10.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
24.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
23.09.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
22.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

