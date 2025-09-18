NORMA-Aktie weiter von Wassermanagement-Angeboten gestützt
Gespräche über einen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts kommen am Freitag bei den Anlegern der NORMA Group weiter gut an.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstagnachmittag war die erste Freude nach der Bekanntgabe von Angeboten zwar noch deutlich kleiner geworden, doch am Freitag geht es für den Kurs via XETRA wieder um 5,51 Prozent hoch auf 18,38 Euro. Mit 18,44 Euro tendierte die Aktie des Herstellers von Verbindungstechnik in Richtung des Vortagshochs. Für eine neue Bestmarke seit Juni 2024 müsste der Kurs über 18,90 Euro steigen.
NORMA hatte am Donnerstag verbindliche Kaufangebote bestätigt und fortgeschrittene Verhandlungen mit einer kleinen Anzahl an Bietern bekanntgegeben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.
Mit Marc-René Tonn von Warburg Research reagierte ein Analyst am Freitag erfreut auf die Fortschritte. Auch wenn die Marktbedingungen schwierig seien, zeige sich großes Interesse an dem Geschäftsbereich. Dies stärke die Erwartung, dass ein angemessener Preis für die Sparte erzielt werden kann. Er bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24 Euro, das etwa 30 Prozent Kurspotenzial sieht.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
