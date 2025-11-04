NORMA Group Aktie
Marktkap. 443,52 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Norma von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber passte am Mittwoch sein Bewertungsmodell an den Verkauf des Segments Wassermanagement an. Das dritte Quartal des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei solide verlaufen. Der Blick der Investoren sollte sich jetzt auf das Jahr 2026 richten, in dem eine deutliche Margenerholung möglich sei./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Kaufen
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
13,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
13,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|19:11
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|14:26
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|11:26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG