NORMA Group Aktie

13,36 EUR -0,08 EUR -0,60 %
STU
Marktkap. 443,52 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

DZ BANK

NORMA Group SE Kaufen

19:11 Uhr
NORMA Group SE Kaufen
NORMA Group SE
NORMA Group SE
13,36 EUR -0,08 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Norma von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber passte am Mittwoch sein Bewertungsmodell an den Verkauf des Segments Wassermanagement an. Das dritte Quartal des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei solide verlaufen. Der Blick der Investoren sollte sich jetzt auf das Jahr 2026 richten, in dem eine deutliche Margenerholung möglich sei./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Kaufen

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,48 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
13,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

19:11 NORMA Group Kaufen DZ BANK
14:26 NORMA Group Add Baader Bank
11:26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
22.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

dpa-afx Schwaches Konjunkturumfeld NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP/Schwache Konjunktur: Norma Group verdient operativ nur noch halb soviel
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: NORMA Group schließt drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab
finanzen.net NORMA Group SE-Aktie: Experten empfehlen NORMA Group SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach
EQS Group EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3): Non-cash effective goodwill impairment in the EMEA region as of September 30th 2025 in the amount of around EUR 50 million
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: NORMA Group sells Water Management business to ADS
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group signs agreement to sell Water Management business unit and updates forecast for financial year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Existence of binding Offers for the Acquisition of the Water Management-Business, advanced Negotiations
EQS Group EQS-News: NORMA Group to supply new electric car platform with quick connectors
