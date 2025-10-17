NORMA Group Aktie
Marktkap. 479,21 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie auf drei Faktoren zurück: Den niedriger als erhofften Nettomittelzufluss, die angepassten Jahresziele und Unsicherheit um die mittelfristigen Margenziele. Die für das laufende Jahr angepeilte Profitabilität sei überraschend niedrig und impliziere eine negative Marge im Autozuliefergeschäft./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NORMA Group Hold
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,46 €
|Abst. Kursziel*:
-3,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
