DAX 24.143 +1,3%ESt50 5.655 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.119 +2,1%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.321 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich erwartet -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NORMA Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,50 EUR -0,56 EUR -3,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 479,21 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H8BV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOEJF

Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

14:41 Uhr
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
14,50 EUR -0,56 EUR -3,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie auf drei Faktoren zurück: Den niedriger als erhofften Nettomittelzufluss, die angepassten Jahresziele und Unsicherheit um die mittelfristigen Margenziele. Die für das laufende Jahr angepeilte Profitabilität sei überraschend niedrig und impliziere eine negative Marge im Autozuliefergeschäft./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Hold

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,46 €		 Abst. Kursziel*:
-3,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

14:41 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
23.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
22.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
wikifolio Wochenschwerpunkt - "… come back in September"
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: NORMA Group sells Water Management business to ADS
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group signs agreement to sell Water Management business unit and updates forecast for financial year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Existence of binding Offers for the Acquisition of the Water Management-Business, advanced Negotiations
EQS Group EQS-News: NORMA Group to supply new electric car platform with quick connectors
EQS Group EQS-News: NORMA Group closes second quarter 2025 with stable profitability
EQS Group EQS-News: NORMA Group Launches High-Performance Quad Cable Cleat and Secures Major Order for Data Center Project in Asia
EQS Group EQS-News: Birgit Seeger appointed CEO of NORMA Group
RSS Feed
NORMA Group SE zu myNews hinzufügen