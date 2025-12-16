DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.769 +1,7%Euro1,1748 ±-0,0%Öl58,84 -2,5%Gold4.302 -0,1%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.111 Punkte

16.12.25 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Noratis AG
0,22 EUR -0,05 EUR -18,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
14,54 EUR 0,14 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,60 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben sich die Kurse stabilisiert. In den USA hatten die Börsen dank niedrigerer Anleiherenditen ihre Verluste reduziert oder sogar ins Plus gedreht.

Südzucker zeigten sich 0,7 Prozent niedriger, nachdem der Zuckerproduzent die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und für das kommende zwar einen Umsatzrückgang, aber ein höheres EBITDA in Aussicht gestellt hatte.

Norma stiegen um 4,5 Prozent. Der Autozulieferer startet ein Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau.

Der Kurs des Penny Stocks Noratis sackte um 15 Prozent ab. Wie der Entwickler von Bestandsimmobilien am Abend mitteilte, hat das Amtsgericht Frankfurt dem Antrag des Unternehmens auf ein Schutzschirmverfahren stattgegeben und den vorläufigen Sachwalter bestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.111 24.077 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

