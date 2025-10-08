Südzucker Aktie
Marktkap. 1,95 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Da der Nahrungsmittelproduzent seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits aufgrund operativer Schwierigkeiten in allen Segmenten mit Ausnahme des Fruchtbereichs nach unten korrigiert hatte, sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht überraschend gekommen, das Ausmaß aber schon, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
9,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,68 €
|Abst. Kursziel*:
-4,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
