So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag
freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
Südzucker Aktie

Südzucker Aktien-Sparplan
9,44 EUR -0,06 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Warburg Research

Südzucker Hold

12:51 Uhr
Südzucker Hold
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,44 EUR -0,06 EUR -0,63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Da der Nahrungsmittelproduzent seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits aufgrund operativer Schwierigkeiten in allen Segmenten mit Ausnahme des Fruchtbereichs nach unten korrigiert hatte, sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht überraschend gekommen, das Ausmaß aber schon, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,68 €		 Abst. Kursziel*:
-4,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

