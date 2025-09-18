Musks KI-Start-up xAI sammelt 10 Milliarden Dollar ein
Elon Musks KI-Start-up xAI hat sich offenbar in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert.
Dabei sei das Unternehmen mit 200 Milliarden Dollar (rund 169,5 Mrd Euro) bewertet worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eine mit der Situation vertrauten Person. Damit wäre xAI eines der wertvollsten Start-ups weltweit. Zuvor hatte CNBC darüber berichtet, dass die Transaktion abgeschlossen worden sei. Unter den Investoren sollen die Valor Capital, der katarische Staatsfonds sowie das saudische Investment-Konglomerat Kingdom Holding sein. Ein Sprecher von xAI war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.
Musk bemüht sich um Finanzierung für xAI, um im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) mithalten zu können. Große Technologieunternehmen wie OpenAI, Alphabet (ex Google) und Meta Platforms (ex Facebook) haben bereits zig Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur und Rechenzentren investiert. Auch Musk investierte massiv in diese Bereiche. Bloomberg hatte Anfang des Jahres berichtet, dass xAI aufgrund hoher Infrastrukturkosten monatlich eine Milliarde Dollar verlieren würde.
