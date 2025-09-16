DAX23.656 -0,1%ESt505.469 +0,2%Top 10 Crypto16,28 -1,6%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.118 -0,2%Euro1,1759 -0,2%Öl67,03 -0,7%Gold3.658 +0,4%
Experten-Einschätzung

BMW-Aktie: Berenberg vergibt Bewertung

19.09.25 11:43 Uhr
BMW-Aktie: Berenberg vergibt Bewertung | finanzen.net

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,92 EUR 0,76 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Wer­bung

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:26 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,76 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,03 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.533 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2025 um 11,9 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

