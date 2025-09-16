DAX23.416 +0,4%ESt505.379 +0,1%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.995 +0,5%Nas22.252 -0,4%Bitcoin98.065 -0,3%Euro1,1849 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.681 -0,2%
Delivery Hero-Aktie setzt jüngste Erholung fort

17.09.25 15:45 Uhr
Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
27,78 EUR 1,09 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Nachmittag legten sie 5,3 Prozent auf 27,86 Euro zu und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem stiegen die Papiere des Essenslieferdienstes auf ein weiteres Hoch seit Ende Juli. Nun ist auch die Bilanz im laufenden Jahr mit einem Kursplus von 2,7 Prozent wieder positiv.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Spekulationen der US-Bank JPMorgan. Analyst Marcus Diebel erwartet eine weitere Konsolidierung der Branche. Die niederländische Internetholding Prosus könnte ihre Beteiligung an Delivery Heroin den kommenden sechs Monaten an einen strategischen Käufer abtreten. Ein Verkauf über den Markt durch Prosus oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
11:51Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
11.09.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
09.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:51Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
11.09.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
09.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
05.09.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

