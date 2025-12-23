DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.762 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,01 -0,1%Gold4.484 +0,9%
Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Ansprüchen auf Grönland

23.12.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu US-Ansprüchen auf Grönland:

"Die Übernahme des dänischen Autonomiegebietes Grönland durch die USA bleibt ein Großprojekt des US-Präsidenten. Trump ernannte nun einen Sonderbeauftragten für die polare Insel. Es ist Jeff Landry, Gouverneur von Louisiana. Das liegt am Golf von Mexiko - nach neuer Trump-Lesart dem Golf vom Amerika. Noch wird um Grönland, das die USA vor allen wegen seiner strategischen Bedeutung unter Kontrolle bringen wollen, gerungen. Den Dänen bringt Trump bei, dass sie sich aus Grönland rasch verziehen sollen. Ganz friedlich - noch. Am Ende dürfte das Geld entscheidend sein, das für Grönlands Zukunft geboten wird. Mit juristischem Widerstand brauchen Grönländer und Dänen Trump jedenfalls nicht zu kommen. So etwas lässt ihn kalt."/yyzz/DP/he