DAX-FLASH: Kaum Bewegung kurz vor Weihnachten

23.12.25 07:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.308,4 PKT 24,4 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.878,5 PKT 44,0 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend zeichnet sich für den DAX erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.302 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Bereits am Vortag hatte der Dax in einem ruhigen Handel kaum verändert geschlossen. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien.

Der Dax hält sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Unterstützung liefern gute US-Vorgaben. Für den marktbreiten S&P 500 zeichnet sich der mittlerweile achte Gewinnmonat in Folge ab. Hierzulande kommt der Dax unter dem Strich zwar schon eine Weile nicht mehr so recht vom Fleck, 2025 hat er mit einem Kursplus von knapp 22 Prozent aber die Nase vorn. Der S&P 500 hat um rund 17 Prozent zugelegt.

Mit Blick auf das Weltgeschehen behalten Anleger neben den Bemühungen um eine Lösung für den Ukraine-Krieg auch den Konflikt zwischen den USA und Venezuela im Auge. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen. Es gehe nicht nur um die Beschlagnahmung von Öltankern der sogenannten Schattenflotte auf dem Weg von oder nach Venezuela, es gehe auch darum, gegen die illegalen Aktivitäten vorzugehen, an denen sich Maduro beteilige, sagte die Ministerin dem Sender Fox News. "Er muss weg", sagte Noem./mis/jha/