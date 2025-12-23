Aktien Asien: Wenig verändert

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Mit den positiven US-Vorgaben entwickelten sich die Märkte in Fernost stabil.

An der Wall Street stehen die Ampeln weiter auf Grün. Der S&P 500 steuert mit dem Anstieg vom Montag auf den achten Gewinnmonat in Folge zu, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem sei der Anstieg auf breiter Basis erfolgt.

Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 reichte es trotzdem nur zu einer unveränderten Tendenz. Hier bremsten die Gewinne des Yen zum Dollar etwas.

Günstige Signale gab es dagegen von der Anleiheseite. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen von Premierministerin Sanae Takaichi, wonach keine "unverantwortlichen" Steuersenkungen erfolgen sollten. Dies habe die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen etwas sinken lassen.

Auch australische Aktien profitierten vom Rückgang der Renditen am Anleihemarkt. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 1,1 Prozent fester mit 8.795,71 Punkten.

Uneinheitlich ohne stärkere Veränderungen war dagegen die Entwicklung in China. Während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,15 Prozent auf 25.762,03 Punkte sank, legte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht zu./mf/jha/