GNW-News: DALI Alliance lanciert Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways

^PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance, eine

international anerkannte Autorität für Standardisierung in der

Beleuchtungstechnik, verkündet voller Stolz die Markteinführung seiner neuen

Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways. Diese

bahnbrechende Veröffentlichung ermöglicht die nahtlose Steuerung von

kabelgebundenen DALI-Geräten über Bluetooth(®) NLC (Networked Lighting Control)-

oder Zigbee-Drahtlos-Ökosysteme und bietet Zugang zu Daten von DALI-Systemen, um

den Weg für mehr Interoperabilität und Flexibilität in der Beleuchtungsbranche

zu ebnen.

Die neuen Spezifikationen gestatten kabelgebundene und kabellose Konnektivität

innerhalb von Beleuchtungssystemen und erlauben eine flexible Auswahl der besten

Lichtsteuerungslösung für die betreffende Anwendung. Die Test- und

Zertifizierungsspezifikationen sollen sicherstellen, dass standardisierte

Gateways effektiv zwischen DALI-Systemen und den Drahtlos-Protokollen, Bluetooth

NLC oder Zigbee schalten, um eine entscheidende Brücke zwischen

verschiedenartigen Technologien zu bauen. Diese standardisierten Gateways

fördern das Marktvertrauen und beschleunigen die Anwendung DALI-basierter Lösung

im schnelllebigen Sektor für intelligente Gebäudetechnik.

Wesentliche Merkmale und Vorteile

* Die neuen Spezifikationen ermöglichen die Steuerung von kabelgebundenen

DALI-Produkten, DALI-2 wie auch D4i, innerhalb kabelloser Ökosysteme für ein

Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

* Gateways schalten nahtlos zwischen DALI- und Bluetooth NLC- oder Zigbee-

Drahtlos-Protokollen, sodass eine robuste Interoperabilität gegeben ist.

* Diese standardisierten Gateways ermöglichen kabellosen Ökosystemen den

Zugang zu Daten von kabelgebundenen DALI-Geräten, einschließlich der Fülle

von Daten bezüglich Leuchtkörper, Leistung und Energie sowie Diagnose, die

D4i-Leuchten bereitstellen.

Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance, erklärt hierzu:?Die Einführung

dieser Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways

ist ein bedeutender Meilenstein. Dieser eröffnet neue Möglichkeiten für die

DALI-Integration mit kabellosen Systemen, um eine breitere Lösungspalette für

die Branche zu schaffen. Durch die Standardisierung dieser Gateways fördern wir

die Interoperabilität und ebnen den Weg für Entwickler, Hersteller und Fachleute

im Bereich der Gebäudeautomatisierung."

?Die Fertigstellung der Bluetooth(®) NLC- zu DALI-Gateway-Spezifikations-Suite

stellt einen bedeutenden Meilenstein für Lichtsteuerungssysteme dar", so Neville

Meijers, CEO von Bluetooth SIG.?Diese standardisierten Gateways ermöglichen

eine nahtlose Integration zwischen vertrauenswürdigen kabelgebundenen DALI-

Systemen und dem führenden kabellosen Beleuchtungsstandard. Die Zusammenarbeit

unterstreicht den Einfluss von offenen, branchendefinierten Standards auf das

Innovationswachstum, den Aufbau von Marktvertrauen und das Ausschöpfen des

gesamten Potenzials intelligenter Beleuchtungssysteme, um einheitliche Lösungen

mit einem Mehrwert für die Gebäudeverwaltung und Bewohner zu schaffen."

In der Kombination erweitern diese standardisierten Gateways die Reichweite von

DALI auf Bluetooth NLC- wie auch Zigbee-Ökosysteme, damit branchenweite

Interoperabilität über die gesamten führenden Drahtlos-Plattformen gewährleistet

ist.

?Die Integration von Zigbee und DALI stellt einen Schlüsselmoment in der

Entwicklung der intelligenten Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung dar", so

Tobin Richardson, President und CEO der Connectivity Standards Alliance.?Die

robuste, interoperable kabellose Mesh-Technologie von Zigbee in Kombination mit

der Präzision und Skalierbarkeit von DALIs digitaler Lichtsteuerung überbrückt

die Lücke zwischen Lichtkörpern vor Ort und kabellosen IoT-Netzen. Diese

standardisierten Gateways erhöhen die Flexibilität, senken die

Bereitstellungskomplexität und ebnen den Weg für intelligentere,

energieeffizientere Gebäude."

Die Verpflichtung der DALI Alliance zu offenen, branchendefinierten

Spezifikationen ist von zentraler Bedeutung, um die richtige Funktionsweise

dieser Gateways zu gewährleisten. Im Gegensatz zu geschlossenen, proprietären

Lösungen tragen standardisierte Gateways dazu bei, Kompatibilitätsproblemen

vorzubeugen und eine einheitliche Benutzererfahrung über verschiedene Systeme

sicherzustellen.

Weitere Informationen über die Test- und Zertifizierungsspezifikationen für

Wireless-to-DALI-Gateways finden Sie auf der Website der DALI Alliance unter

www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html (http://www.dali-

alliance.org/wireless/gateways.html)

Über die DALI Alliance Die DALI Alliance ist eine weltweite, offene, nicht

gewinnorientierte Branchenvereinigung, die für die Entwicklung und Förderung der

DALI-Technologie im Beleuchtungssektor verantwortlich ist. Die DALI Alliance

offeriert ein Ökosystem von Standards, um die Kompatibilität zu fördern und eine

wachsende Auswahl von Anwendungen im Bereich Beleuchtungs- und

Gebäudeautomatisierung zu unterstützen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte press@parrotprandmarketing.com

(mailto:press@parrotprandmarketing.com)

Besuchen Sie unsere Website unter: www.dali-alliance.org (http://www.dali-

alliance.org/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-

0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174

Â°