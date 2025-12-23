DAX24.286 ±0,0%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,14 +0,2%Gold4.488 +1,0%
POLITIK/ROUNDUP/Gaza-Protest: Greta Thunberg in London festgenommen

23.12.25 14:17 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist während einer Protestaktion in London festgenommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei. Ihr wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Großbritannien verbotenen, propalästinensischen Organisation Palestine Action kundgetan zu haben.

Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: "Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab." Die Polizei teilte offiziell die Festnahme einer 22-Jährigen mit, ohne einen Namen zu nennen. Der Protest der Gruppe, bei dem auch ein Mann und eine weitere Frau festgenommen wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft im Zentrum Londons. "Heute Morgen gegen 7.00 Uhr wurde ein Gebäude (...) mit Hämmern und roter Farbe beschädigt", teilte die Polizei mit.

In den vergangenen Wochen waren in Großbritannien immer wieder Mitglieder der Organisation inhaftiert worden. Einige sollen sich in einem Hungerstreik befinden. Palestine Action war Anfang Juli von der britischen Regierung als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten./mj/DP/mis