Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur neuen Grundsicherung

23.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur neuen Grundsicherung:

"Simuliert die Regierung hier, dass sie im Herbst der Reformen - auch dieser wieder groß angekündigt - doch noch etwas liefert? Ein wenig Veränderung können die Maßnahmen, die vereinbart wurden, sicherlich bringen - wenn sie dann frühstens im Sommer in Kraft treten werden. Denjenigen, die das System ausnutzen, wird genau das dann künftig, zu Recht, schwerer gemacht. Doch kann man sonst eigentlich nur von kosmetischen Eingriffen sprechen. Der große Wurf, der mit einem Schlag Milliarden einsparen wird, ist es nicht. Der große Wurf, der die Herausforderungen des Arbeitsmarktes löst, ist es ebenso nicht. Dafür müssen Sozialleistungen besser aufeinander abgestimmt werden, Hürden zur Arbeitsaufnahme und Fehlanreize für Mehrarbeit aufgehoben werden sowie das wachsende Meer an jungen Menschen ohne Schulabschluss und Qualifikation in den Blick genommen werden."/yyzz/DP/he