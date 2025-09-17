Lifeway Foods-Aktie bricht ein: Danone nun doch nicht an Übernahme interessiert
Danone hat sein Interesse an einer vollständigen Übernahme des US-Unternehmens Lifeway Foods zurückgezogen, wie aus einem offiziellen Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.
Werte in diesem Artikel
Die Lifeway-Aktie fällt im NYSE-Handel zeitweise um 22,38 Prozent auf 26,25 US-Dollar.
Der französische Hersteller von Molkereiprodukten hatte im August eine Vereinbarung getroffen, eine mögliche Übernahme von Lifeway zu prüfen. Das Unternehmen teilte nun jedoch mit, es sei nicht mehr an einer Übernahme interessiert und prüfe Alternativen für seine Investition in Lifeway Foods. Danone hält früheren Angaben zufolge rund 23 Prozent der Lifeway-Aktien.
DOW JONES
