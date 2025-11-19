DAX 23.390 +0,7%ESt50 5.560 +0,6%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 -5,2%Nas 22.781 -0,4%Bitcoin 74.633 -2,6%Euro 1,1579 +0,5%Öl 61,78 -2,5%Gold 4.130 -0,2%
Marktkap. 50,69 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
Bernstein Research

Danone Market-Perform

15:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Market-Perform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
77,28 €		 Abst. Kursziel*:
7,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
77,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

15:06 Danone Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
Danone S.A. zu myNews hinzufügen