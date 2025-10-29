Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag

