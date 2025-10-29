Danone Aktie
Marktkap. 49,91 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
13,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|09:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG