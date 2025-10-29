DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
Danone Aktie

77,40 EUR +0,24 EUR +0,31 %
STU
71,74 CHF +0,24 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 49,91 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

09:36 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
77,40 EUR 0,24 EUR 0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,28 €		 Abst. Kursziel*:
13,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Danone Buy UBS AG
29.10.25 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
